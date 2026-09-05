Tokio pide a Rusia retirar una estatua que conmemora la victoria sobre Japón

La estatua, inaugurada el viernes, representa a un soldado soviético destruyendo un bloque de piedra donde se encuentra grabado el símbolo del crisantemo, el emblema de la Casa Imperial japonesa.

"El emblema del crisantemo es ampliamente reconocido como un símbolo de Japón, y la instalación de un monumento que representa su destrucción resulta totalmente inaceptable", escribió Takaichi en la red social X.

La mandataria aseguró que la estatua "afecta a los sentimientos del pueblo japonés", y dijo que su Gobierno ha solicitado a la parte rusa su retirada.

El incidente llega apenas tres días después de que las autoridades japonesas criticaran unas declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en las que el mandatario culpó a Tokio del deterioro de las relaciones bilaterales.

"La difícil situación actual por la que atraviesan las relaciones bilaterales se debe a la agresión rusa contra Ucrania, por lo que resulta inaceptable cualquier afirmación que pretenda atribuir la responsabilidad a la parte japonesa", declaró el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, en una rueda de prensa el miércoles.

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Las tensiones bilaterales, con todo, aumentaron a principios de agosto, cuando Putin realizó su primera visita desde su llegada al poder en el año 2000 a los calificados por Japón como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles).

Este hecho llevó a Takaichi a describir el desplazamiento de Putin de "absolutamente inaceptable" y asegurar que, con esta acción, hería los sentimientos del pueblo japonés. Como señal de protesta, Moscú y Tokio convocaron a sus respectivos embajadores en el país.