Tregua alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia para permitir reparaciones

Ese organismo recuerda que la central, la más grande de Europa, lleva sin conexión eléctrica externa desde el pasado día 20 debido a la "actividad militar" al norte del río Dniéper.

Desde entonces, informa el OIEA, la planta depende de generadores eléctricos de diésel para refrigerar sus seis reactores y las piscinas de combustible usado.

"La planta se está quedando sin reservas de combustible diésel y afronta un posible apagón total en cuestión de días, a menos que se restablezca el suministro eléctrico exterior o se puedan transportar más reservas de combustible al lugar, ubicado en una zona de guerra activa", señala el OIEA en esa nota.

Este organismo de la ONU señala que ha logrado negociar un alto el fuego en los alrededores de la línea de suministro eléctrico para que los técnicos ucranianos puedan comenzar hoy los trabajos de reparación.

"Ambas partes habían estado colaborando de manera constructiva con el OIEA en aras de la seguridad y la protección nuclear", ha declarado Rafael Grossi, director del OIEA.

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El diplomático argentino afirma que este es el séptimo alto el fuego logrado por el OIEA como parte de los esfuerzos "para ayudar a prevenir un accidente nuclear durante el conflicto".

Grossi lleva alertando desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, del enorme peligro que suponen los combates en las cercanías de instalaciones nucleares como Zaporiyia, que ha sufrido numerosos cortes de suministro eléctrico e incluso explosiones.

Aunque la instalación ya no genera electricidad porque sus reactores se encuentran en parada técnica, sigue requiriendo un suministro eléctrico constante y sistemas operativos para garantizar la refrigeración del núcleo y del combustible nuclear gastado, que aún genera calor residual.