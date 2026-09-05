Un deslizamiento deja al menos un muerto y 11 desaparecidos en el sureste de China

El corrimiento se produjo hacia las 04:00 hora local (20:00 GMT del viernes) en la localidad de Gaoping, perteneciente al condado de Suichuan, y afectó a doce viviendas, ocho de las cuales quedaron completamente destruidas y otras cuatro sufrieron daños.
Los equipos de emergencia rescataron hasta el momento a tres personas, dos de ellas en buen estado de salud y una que falleció, mientras continúan las labores de búsqueda de los once desaparecidos.
Las autoridades movilizaron equipos de rescate, mientras Jiangxi activó una respuesta de emergencia de nivel II y el Ministerio de Recursos Naturales elevó de IV a III su respuesta ante desastres geológicos y envió un equipo de trabajo a la zona.
Los mecanismos de respuesta se estructuran en cuatro niveles, del IV al I, siendo el nivel I el de mayor gravedad, y determinan el grado de movilización y coordinación de recursos ante este tipo de emergencias.
El deslizamiento se produce después de varios días de fuertes precipitaciones asociadas a Saudel, que tocó tierra por tercera vez el jueves en la vecina provincia de Fujian después de haberse debilitado y vuelto a intensificar sobre el mar de China Meridional.
Las lluvias vinculadas al ciclón dejaron además inundaciones en Fujian, donde más de un centenar de viviendas se derrumbaron y al menos una persona permanecía desaparecida en la ciudad de Putian.
Saudel había tocado tierra previamente en dos ocasiones el 28 de agosto en la provincia oriental de Zhejiang y obligó entonces a evacuar a cerca de 248.000 personas en Fujian, además de provocar cancelaciones de vuelos y otras alteraciones del transporte.