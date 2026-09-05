Venezuela y Vantara acuerdan la construcción de hospital y centro de conservación de fauna

El memorando de entendimiento fue firmado por el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez, y el representante de Vantara, Sachin Patil, en presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La mandataria explicó que parte del acuerdo "implica incorporar en el plan maestro para la recuperación del estado La Guaira", el más afectado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, "un acuario, un centro de conservación, un centro veterinario y un hospital para fauna silvestre".

La líder chavista señaló que la alianza también contempla "asistencia técnica para preservación, conservación y rehabilitación de fauna y la recuperación de los zoológicos".

Además, la gobernante dijo esperar que profesionales venezolanos "puedan también asistir a cursos en la India".

Rodríguez aseguró que el acuerdo es fruto de su visita el pasado junio a Nueva Delhi y agradeció el apoyo del primer ministro indio, Narendra Modi, de la familia Ambani y del conglomerado Reliance, que respalda a Vantara.

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El titular de la cartera de Ecosocialismo añadió que espera que "próximamente" haya un "intercambio muy intenso y muy fructífero con especialistas veterinarios de la India" y que personal venezolano pueda formarse en ese país.

Por su parte, el representante de Vantara celebró la "histórica alianza" para la "protección de la extraordinaria y vibrante fauna silvestre" de Venezuela.

"Nos entusiasma compartir todo lo que hemos aprendido, ofreciendo nuestra experiencia veterinaria, capacitación técnica práctica y la creación de un centro multidisciplinario de vanguardia", indicó Sachin Patil.

En ese sentido, explicó que el "objetivo es capacitar a veterinarios, a auxiliares veterinarios y cuidadores venezolanos a medida" que construyen "el primer centro de vida silvestre de Venezuela, que se inaugurará en La Guaira".

La región antes mencionada, costera y aledaña a Caracas, fue la más afectada por los sismos de junio, que dejaron al menos 6.509 muertos, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.