Zelenski ordena suspender los ataques contra Moscú tras hacer lo propio Putin con Kiev

"Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación", indicó Zelenski en sus redes sociales.

"Desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de realizar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev", adonde Steve Witkoff y Jared Kushner llegarán mañana, dijo.

Ya el viernes Zelenski aseguró que él iba a garantizar "el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura", y expresó su deseo de que Rusia haga lo mismo "durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense".

No obstante, este sábado, antes de que Putin anunciara el cese durante tres días de los ataques rusos contra la capital ucraniana, Zelenski denunció bombardeos deliberados contra los aeropuertos de Kiev y Borispil antes de la visita de Witkoff y Kushner.

"Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil", a unos 30 kilómetros al este de Kiev, sostuvo.

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Ucrania cerró su espacio aéreo a la aviación civil el 24 de febrero de 2022 y permanece cerrado desde entonces debido a la guerra rusa, por lo que los ucranianos, visitantes extranjeros y delegaciones oficiales generalmente entran y se desplazan por el país en tren o por carretera, a menudo atravesando países europeos vecinos.

Sin embargo, el avión de Witkoff y Kushner podría ahora aterrizar en uno de los dos aeropuertos tras el cese de ataques anunciado por Putin este sábado poco después de la llegada de los emisarios a Moscú.

Zelenski indicó que él y su equipo están "preparados para mantener una conversación sustancial" con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes viajarán por primera vez a Kiev desde que éste asumiera su segundo mandato en la Casa Blanca.

El mandatario ucraniano prometió firmeza y eficacia "cien por cien" en las negociaciones con Witkoff y el yerno de Trump tras recibir informes del ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mijailo Drapati, sobre la situación en el frente, la evolución de las amenazas en el espacio aéreo de Ucrania, las contramedidas ucranianas y las operaciones defensivas.