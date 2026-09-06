Al Burhan rechaza participación del líder paramilitar en diálogo sobre transición en Sudán

"Alguien me informó de que Hemedti quiere asistir al diálogo político que se está debatiendo en la capital y preguntó si se le concedería amnistía en caso de participar", señaló Al Burhan durante una reunión anoche con jóvenes en Omdurmán.

Al Burhan respondió que Hemedti podría asistir si le era posible, pero aclaró que había trasladado a la persona que comunicó el deseo del líder paramilitar de participar en la reunión que el diálogo que se está preparando en Jartum estaba dirigido a fuerzas y figuras políticas, no a militares.

Asimismo, indicó que cualquier diálogo con Hemedti, en su calidad de militar, debería tener lugar en un foro aparte y por un camino distinto.

El líder militar asegura que el Gobierno sudanés tiene una serie de demandas que presentará al mediador, quien a su vez las transmitirá al líder de las FAR, y que la aceptación de estas demandas por parte de Hemedti allanaría el camino para abordar el asunto.

Al Burhan insistió en que "no veía con buenos ojos" la participación personal de Hemedti, ni la de ningún líder de las FAR, en el diálogo político.

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El pasado 15 de agosto, Al Burhan aceptó impulsar un proceso político nacional mediante un mecanismo independiente para facilitar un "diálogo sudanés integral", con el objetivo de alcanzar un amplio consenso nacional y encauzar la transición del país.

A finales del mes pasado, arrancaron en la capital las actividades del llamado Comité Preparatorio para el Diálogo Sudanés-Sudanés, concebido para abrir consultas con fuerzas políticas, civiles y comunitarias dentro y fuera del país y formular una visión compartida para la etapa transitoria.

El proceso, sin embargo, ha sido recibido con fuerte escepticismo por parte de sectores opositores.

La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de alrededor de otras 14 millones.