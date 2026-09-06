Arabia Saudí aborda con Irán y Pakistán escalada en Golfo en busca de contener la tensión

En su conversación telefónica con Araqchí, Bin Farhan revisó "los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para mantener la seguridad y la estabilidad de la región" de Oriente Medio, indicó en un breve comunicado el Ministerio de Exteriores saudí.

Bin Farhan también trató con el jefe de la diplomacia de Pakistán -país mediador entre Teherán y Washington- los "últimos acontecimientos regionales a la luz de la crisis actual, así como los esfuerzos realizados para contenerla e impulsar soluciones pacíficas mediante el diálogo y la negociación, de manera que se contribuya a reducir la intensidad de la tensión y se preserve la seguridad y la estabilidad regional".

Ambos repasaron asimismo las relaciones bilaterales entre Arabia Saudí y Pakistán, añadió Exteriores saudí en otro breve comunicado.

Las conversaciones tienen lugar en un momento en que la situación en el golfo Pérsico continúa marcada por la escalada abierta entre Irán y Estados Unidos, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la guerra y nuevos ataques registrados en las últimas horas.

El pulso militar se mantiene sobre todo en torno a Ormuz, con Irán manteniendo una política de presión sobre el paso marítimo, exigiendo permiso para cruzarlo y atacando a buques que, según Teherán, usan "rutas no autorizadas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos, por su parte, sostiene un cerco sobre puertos y buques iraníes y ha tratado de restablecer parte del tráfico marítimo por una ruta meridional cercana a Omán.

Mientras, el Golfo vuelve a ser el más afectado por esta guerra tras la ruptura de la tregua en julio entre Irán y EE.UU., donde se han sucedido ataques iraníes o interceptaciones en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y también Jordania.