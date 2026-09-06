Ramón González Daher y su hijo completan 4 años de histórica condena por usura grave

El miércoles 7 de setiembre de 2022 Ramón Mario González Daher y su hijo Fernando Ramón González Karjallo ingresaron a la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú (actualmente Centro Nacional de Prevenidos), para cumplir sus condenas a 15 y 5 años de cárcel, en ese orden, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara el último recurso que plantearon sus defensas.

La histórica condena contra Ramón González Daher es por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y contra su hijo por lavado de activos provenientes de la usura. El fallo fue dictado el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.

Padre e hijo estuvieron poco más de un año en Tacumbú, ya que el 18 de diciembre de 2023, en el marco de la Operación Veneratio, ambos fueron trasladados a la cárcel regional de Coronel Oviedo, donde estuvieron hasta el 28 de enero de 2025, cuando fueron traslados hasta la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza.

Actualmente, Ramón González Daher y Fernando González Karjallo cumplen sus sentencias en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, hasta donde fueron trasladados el 2 de julio último. Dicho traslado fue cuestionado por la defensa, pero la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer descartó irregularidad alguna en la decisión del Ministerio de Justicia.

¿Por qué fueron condenados Ramón González Daher y su hijo?

En el juicio oral que finalizó el 10 de diciembre de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (hoy juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) y la Abg. Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Mendoza Yampey; probaron que entre los años 2014 y 2019 el clan González Daher otorgó préstamos usurarios a al menos 156 personas.

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Para el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos también quedó demostrado mediante los testimonios de las víctimas, que varias empresas fueron a la quiebra porque ya no tenían la capacidad de pagar los préstamos usurarios, ya que RGD cargaba nuevos intereses sobre los intereses ya establecidos.

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En cuanto al hecho de lavado de dinero, el colegiado concluyó que padre e hijo mintieron al sistema financiero, ya que disimularon la procedencia de los grandes montos de dinero depositados en sus cuentas bancarias, tanto en guaraníes como en dólares, haciéndolo pasar como ganancias por las actividades de alquileres y venta de inmuebles, cuando en realidad eran frutos de la usura.

Según lo probado en el juicio oral y público, el clan González movió más de G. 6,5 billones mediante la usura, durante los cinco años que abarcó la investigación.

Además, RGD presentó 156 denuncias por estafa ante distintas unidades del Ministerio Público, de Luque y Central, en contra de sus víctimas de usura, presentándose él como víctima de hechos de estafa. Para ese fin utilizó los cheques entregados por sus prestatarios como garantías de los créditos usurarios que les otorgaba.

Comiso de bienes por más de US$ 53 millones

Aparte de las penas de cárcel el Tribunal de Sentencia ordenó también el comiso especial de los bienes del clan por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, es decir, más de 53 millones de dólares al cambio actual de la moneda americana (G. 5.800). Dicho monto es fruto de los intereses excesivos pagados por las víctimas de la usura, según lo probado en el juicio oral.

Tanto la condena de RGD a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; y la de su vástago a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes de la usura, quedaron firmes el 2 de setiembre de 2022 con el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación que interpuso la defensa.

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A fines de agosto del corriente año el abogado Armindo Vera Ferrer, víctima y representante legal de otros afectados por el esquema de usura de los condenados Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, cuestionó la lentitud con que avanza el proceso de comiso de bienes del clan luqueño, cuya sentencia por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa quedó firme hace casi 4 años.

Insistió en que la ejecución de los remates de los inmuebles que ya han sido comisados, por parte de la Senabico, peligran la indemnización a las víctimas cuando la Justicia se expida sobre los juicios de resarcimientos, ya que probablemente no habrá más bienes con los cuales resarcir a las víctimas, según consideró.

Teniendo en cuenta lo que también establece el Art. 90 inciso 1°, Ferrer remarcó que la Senabico debería crear una cuenta judicial donde deposite lo recaudado con la ejecución de los bienes de Ramón González Daher y su hijo, a la espera del resultado de todos los juicios presentados por las víctimas.

El caso Ramón González Daher hoy

7 de setiembre del año 2022 Ramón Mario González Daher (73 años) y su hijo Fernando Ramón González Karjallo (45 años) se convirtieron en los presos número 2.806 y 2.807 de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego de darse por detenidos, en atención a que quedaron firmes sus condenas a 15 y 5 años de cárcel, en ese orden, por lo que la entonces jueza de Ejecución Sandra Silveira ordenó la inmediata captura. Ésta, además de ser histórica, fue la primera sentencia impuesta al usurero luqueño.

10 de agosto de 2023 Finalizó el segundo juicio oral y el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora dictó una condena a 7 años de cárcel contra Ramón González Daher, por los hechos de denuncia falsa y extorsión. La Sala Penal de la Corte dejó firme este fallo el 1 de agosto de 2025 al rechazar la casación planteada por la defensa.}

4 de noviembre de 2024 Fue dictada la tercera condena de RGD, a 6 años de cárcel por reducción de 471 cheques que fueron robados del depósito de un juzgado de Garantías. El 6 de mayo de 2025 la Cámara ratificó la pena dictada por el Tribunal de Sentencia conformada por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor (presidente), María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice.

6 de agosto de 2025 Ramón González Daher fue condenado a 3 años de cárcel, en el cuarto juicio oral que afrontó, esta vez por extorsionar al empresario Alberto Antebi, una de sus víctimas de usura, con los cheques hurtados del juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú. La pena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

25 de mayo de 2026 La 5ª condena contra Ramón González Daher es a 2 años de cárcel, por el hecho punible de testimonio falso, y fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Fabián Weisensee (presidente), Laura Ocampo y Cándida Fleitas, que tuvo por probado el hecho acusado por el Ministerio Público y sostenido en el juicio por la fiscal Raquel Andrea Vera.

El proceso que afronta Fernando González K. con su madre

El condenado Fernando González Karjallo afronta otro proceso, por presunto lavado de dinero proveniente de la usura, junto a su madre Delcia Karjallo, y su esposa Carolina González Aguilera. En dicha causa la acusación fiscal se presentó el 3 de julio de 2024, pero hasta ahora no se pudo realizar la audiencia preliminar, debido a los múltiples recursos dilatorios planteados por las defensas.

Según la acusación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta de Cordillera), la esposa, el hijo y la nuera de Ramón González Daher habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias de la usura, obtenidas por el condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

La hipótesis del Ministerio Público resaltan que el hecho punible precedente del lavado de dinero es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados, que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.

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El dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.