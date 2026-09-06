China eleva a cuatro los muertos por deslizamientos en el sur y busca diez desaparecidos

Uno de los corrimientos se produjo hacia las 04:00 hora local del sábado (20:00 GMT del viernes) en la localidad de Gaoping, perteneciente al condado de Suichuan, después de varios días de fuertes lluvias asociadas al tifón Saudel que provocaron la muerte de tres personas, mientras otras nueve permanecen en paradero desconocido.

En la aldea de Zuo'an, que forma parte del mismo condado, también se produjo el sábado un desprendimiento de tierra que dejo al menos dos personas desaparecidas y una de ellas fue hallada sin vida el domingo por la tarde, según informó el gobierno local.

El desastre en Gaoping afectó a doce viviendas, ocho de las cuales quedaron completamente destruidas y otras cuatro sufrieron daños, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los desaparecidos.

Las labores recibieron un impulso después de que, hacia la 01:30 hora local de este domingo (17:30 GMT del sábado), los equipos lograran reabrir por completo la carretera que conduce hasta la aldea de Mingkeng, donde se produjo este deslizamiento, lo que permitió la entrada progresiva de maquinaria de rescate.

Jiangxi activó el sábado una respuesta de emergencia de nivel II ante desastres geológicos - la segunda más grave - mientras el Ministerio de Recursos Naturales elevó de IV a III su mecanismo de respuesta y envió un equipo de trabajo a la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuentes locales informaron de que cerca de 200 residentes de la aldea de Mingkeng han sido reubicados en un lugar seguro, donde reciben alimentación y atención médica, así como que 5.300 personas han sido evacuadas en todo el condado como medida preventiva ante nuevos desprendimientos.

Saudel, cuyos remanentes provocaron fuertes precipitaciones después de que el ciclón perdiera intensidad, ha dejado un total de 161.500 residentes afectados en Jiangxi, al tiempo que provocó inundaciones esta semana en la vecina provincia de Fujian, donde más de un centenar de viviendas se derrumbaron.