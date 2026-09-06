Cientos de personas piden en la calle que se garanticen los derechos de los niños ceutíes

Los vecinos de Ceuta, situada en el norte de África, se concentraron junto al edificio de la Delegación del Gobierno español, en un acto organizado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla (la otra ciudad española norteafricana), así como a través de las redes sociales.

Numerosas familias con niños, además de estudiantes, fueron quienes mayoritariamente secundaron esta movilización de más de 500 personas al grito de "Por los niños de Ceuta", según comprobó EFE.

Los manifestantes reclamaron a las administraciones que garanticen los derechos, la protección y el bienestar de la infancia de Ceuta ante la presencia en las calles de miles de migrantes de los cerca de 80.000 que entraron ilegalmente a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.

"Necesito ser niño en mi ciudad" o "Nos han robado agosto" fueron algunos de los carteles que portaron en esta convocatoria pacífica, en la que los ciudadanos recalcaron que Ceuta "no es un CETI" en relación a la ubicación de varios centros para albergar a migrantes.

Al finalizar la convocatoria se leyó un manifiesto que subraya que los niños "no han provocado esta crisis, no han decidido cómo se debe gestionar y no tienen responsabilidad pero sí están sufriendo sus consecuencias".

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Entre otras cosas, solicitaron medidas para garantizar una vuelta al colegio "segura" y denunciaron que han pasado 39 días en los que los ceutíes han pedido auxilio.

Al finalizar la lectura del manifiesto, los convocantes han decidido dirigir su protesta hacia la frontera del Tarajal, que separa la ciudad de Marruecos.

Esta crisis migratoria todavía se sigue sin resolver plenamente por los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, a pesar de que la mayoría de los que entraron volvió voluntariamente días después de la entrada masiva, lo que está provocando el descontento de los vecinos y situaciones de inseguridad.

La cantidad de los que quedan en Ceuta es incierta; mientras que el Gobierno español los cifra en 5.000, las autoridades ceutíes elevan la cifra a cerca de 9.000 y algunas ONG afirman que son 20.000 personas.

Los menores migrantes puestos a disposición del Gobierno de Ceuta por parte de la Policía Nacional ascienden ya a 1.500 y viven acogidos en los centros habilitados por la crisis migratoria.