Cinco muertos en enfrentamientos con la Policía durante una operación antidroga en Egipto

Las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior egipcio se incautaron durante la operación antidroga de aproximadamente 650 kilogramos de diversos estupefacientes, con un valor estimado en el mercado negro de unos 94 millones de libras egipcias (unos 1,85 millones de dólares), detalló en una nota la agencia estatal egipcia MENA.

Asimismo, indicó que "los cinco delincuentes de alta peligrosidad murieron en el enfrentamiento con la Policía en las gobernaciones de Daqahlia y Beheira", en el que también un agente resultó herido, sin dar detalles de su estado.

La nota añadió que los cinco muertos son "criminales extremadamente peligrosos que previamente habían sido acusados ​​y condenados a prisión y cadena perpetua por delitos graves de narcotráfico" como posesión ilegal de armas de fuego, robo, agresión sexual, uso excesivo de la fuerza, vandalismo, asesinato y malversación de fondos, entre otros.

Investigaciones realizadas por agentes de Seguridad Pública y Lucha contra el Narcotráfico y el Tráfico Ilícito de Armas, en coordinación con departamentos del Ministerio del Interior, confirmaron la existencia de "focos de delincuencia en varias gobernaciones, integrados por delincuentes de alta peligrosidad dedicados al contrabando de estupefacientes y armas de fuego sin licencia con fines de tráfico", apuntó la agencia.

Egipto mantiene algunas de las leyes antidrogas más estrictas del mundo, tras aprobar en 2019 un proyecto de ley que introdujo la pena de muerte para quien importe o exporte drogas sintéticas ilícitas.

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Precisamente ayer, la presentadora de televisión egipcia Sarah Jalifa y su hermano Mohamed fueron condenados a muerte por un tribunal egipcio por "fundar y dirigir" una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de estupefacientes destinados al narcotráfico.