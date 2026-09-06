Corea del Sur reclamará financiación climática internacional para Nepal tras las riadas

Durante su visita al país del Himalaya, donde se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, Cho afirmó que "la comunidad internacional tiene una responsabilidad histórica por los daños causados a países como Nepal debido al cambio climático".

El ministro surcoreano señaló que ambas naciones deben trabajar de la mano para sensibilizar a otros países sobre estos impactos en foros mundiales como la COP, y añadió que Corea del Sur "alzará la voz respecto al apoyo financiero que Nepal debería recibir de la comunidad internacional".

El canciller nepalí agradeció a Seúl el envío del Equipo de Ayuda en Desastres de Corea (KDRT), que continúa desplegado en el terreno colaborando en las labores de respuesta y en la localización de desaparecidos en el río Bhote Koshi, entre los que se encuentran varios ciudadanos surcoreanos.

Khanal subrayó que la inminente prioridad del Gobierno nepalí es la reconstrucción de infraestructuras "resilientes, duraderas y mejores", para lo cual expresó su esperanza de seguir contando con el respaldo de Seúl. En respuesta, el ministro surcoreano garantizó que su Gobierno apoyará en estos esfuerzos.

Este respaldo surcoreano coincide con los preparativos del primer ministro de Nepal, Balendra Shah, quien intervendrá el próximo 24 de septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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El miércoles Shah recalcó en el Parlamento de Nepal que su país es incapaz de afrontar esta escala de destrucción en solitario y anunció que exigirían a la comunidad internacional que asuma su parte en lo que definió como una "responsabilidad compartida" global para mitigar el impacto climático.