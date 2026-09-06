Costa Rica captura a cuatro sospechosos ligados a bandas criminales panameñas

El reporte indica que producto de un trabajo de inteligencia de las autoridades costarricenses se logró detectar y detener a cuatro sujetos identificados como Gutiérrez, Jiménez, Santoya y González quienes estarían vinculados a bandas criminales conocidas como Los Terroristas de San Miguelito y Los Terroristas de Puerto Armuelles.

"Los ahora detenidos intentaron ingresar al país este sábado por vía terrestre, en el puesto fronterizo sur. Esta información de inteligencia permitió identificar que estas personas estarían vinculadas con estructuras criminales panameñas relacionadas con actividades de narcotráfico y sicariato", afirmó el viceministro de Gobernación, Omer Badilla.

La detención fue realizada mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Policía de Fronteras y la Policía Profesional de Migración.

"Costa Rica mantiene una política de control migratorio y de seguridad firme, basada en la inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación internacional, para impedir que personas vinculadas con estructuras criminales utilicen nuestro territorio", agregó Badilla.

Una vez se adelante la coordinación correspondiente con las autoridades de Panamá, las cuatro personas serán entregadas a ese país, para evitar así que permanezcan en territorio costarricense, explicó el Ministerio de Seguridad.

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La información de las autoridades no precisa la nacionalidad de las cuatro personas capturadas, aunque medios costarricenses publican que son panameños.

Según las autoridades, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más de un 60 % al narcotráfico y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales y detener a sus principales líderes, incluidos los del Cartel del Caribe, considerado el primer cartel local de droga establecido en el país.