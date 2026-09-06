Cuba cierra la semana con apagones hasta en un 65 % de su territorio en la hora "pico"

La crisis energética que sufre el país ha escalado en los últimos meses con apagones que en La Habana superan las 20 horas consecutivas y apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan varios días seguidos sin suministro de electricidad.

Este domingo, el parte de la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor consumo de electricidad una capacidad de generación de 1.155 megawatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.095 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.125 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país están fuera de servicios por roturas o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

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La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Esta situación también está relacionada con las obsoletas centrales termoeléctricas -por décadas de explotación y falta de las inversiones necesarias para su mantenimiento- lo que en consecuencia reportan continuas salidas de operaciones por averías de esas unidades generadoras.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético profundamente deteriorado.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La economía cubana encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 6,5 % este año.