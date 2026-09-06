Defensoría pide a De la Espriella no competir con los criminales por quién es "más cruel"

"El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder", dijo la defensora, Iris Marín.

La entidad publicó un video en su cuenta de X en el que cuestiona a la decisión de De la Espriella de mostrarse caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las antiguas FARC muertos la semana pasada en una operación militar en el departamento del Guaviare (centro-sur).

"Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes", dijo Marín.

De la Espriella, quien prometió "mano dura" en temas de seguridad, aseguró este miércoles que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza".

El presidente repitió la imagen del Guaviare este viernes cuando presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

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"Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad", indicó la Defensoría.

La entidad aseguró que no desconoce ni cuestiona la legitimidad de las operaciones militares, sino más bien la manera en cómo el "Estado ejerce el poder y comunica sus resultados", ya que "incluso en la guerra existen límites" y los muertos deben ser "respetados y tratados dignamente".

Marín indicó que recibieron información sobre un portal denominado "Las Bajas del Tigre", que no se ha confirmado que sea una página oficial, en el que se cuentan los muertos y otros resultados de las operaciones militares desde la posesión de De la Espriella, el pasado 7 de agosto.

"El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", concluyó la Defensoría.