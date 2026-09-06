Detienen en Paraguay a empresario deportivo acusado de presunto narcotráfico y lavado

El comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de la División de Inteligencia Antinarcóticos de la policía paraguaya, señaló a EFE que Dionisio Cáceres Cabrera, quien estaba prófugo desde hace siete meses, fue capturado tras un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.

Cáceres Cabrera, de 38 años, es investigado por presunto tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de activos producto del narcotráfico, dijo Ruiz Díaz.

"Dionisio era uno de los líderes, el encargado principal de la logística", indicó el comisario, al señalar que el detenido presuntamente "organizaba las rutas" del tráfico de drogas.

Los cargamentos de cocaína llegaban a Paraguay por vía aérea desde Bolivia, luego se la transportaba en vehículos o barcos hacia puertos ubicados en Uruguay, desde donde se enviaba la droga hacia Europa o Asia, detalló el jefe policial.

Según las investigaciones, Cáceres Cabrera, un empresario deportivo y representante de futbolistas, utilizaba esta actividad presuntamente "como fachada para ocultar bienes producto del narcotráfico", aseguró Ruiz Díaz.

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Cáceres Cabrera era buscado desde el 17 de febrero pasado cuando se ejecutó el operativo "Nexus", en el que fueron capturados cuatro integrantes de la banda, entre ellos, el exjugador de futsal Luis Miguel Molinas Brítez y una mujer de nombre Cindy Peralta, esposa del ahora detenido.

Tres días después del operativo, el exfutbolista paraguayo Víctor Hugo Centurión, que fue guardameta en clubes como Olimpia o Deportivo Cali de Colombia, se entregó a la Justicia al ser acusado de presuntamente integrar esta red de narcotráfico.

Ruiz Díaz destacó que Cáceres tenía "vínculo directo" con Alexis González, quien está preso en Paraguay desde marzo de 2022 tras el operativo 'A Ultranza Py', considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

El comisario indicó que González era "parte integrante de la organización" liderada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien también está procesado en el caso 'A Ultranza Py' y fue capturado en marzo pasado en Bolivia para ser entregado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Las autoridades sospechan que González continuaba operando una red internacional de tráfico de drogas desde la prisión.