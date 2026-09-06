Ecuador decomisa dos toneladas de cocaína en un contenedor con fruta que iba a Suecia

En sus redes sociales, el alto funcionario confirmó que la incautación se ejecutó en el puerto marítimo de la ciudad de Machala, donde se identificó un contenedor de una empresa exportadora de fruta, cuyo nombre no reveló.

La policía antinarcóticos decomisó 2.040 bloques de cocaína, apuntó Reimberg quien añadió que la operación aún estaba en desarrollo.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa después de Colombia y Estados Unidos, con unas doscientas toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.