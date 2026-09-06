Ecuador detiene a nueve presuntos integrantes de un grupo disidente de las FARC

En sus redes sociales, la entidad indicó que, en coordinación con la Policía Nacional, participó "en una operación reservada que permitió la aprehensión de 9 presuntos integrantes" del mencionado grupo.

La intervención se desarrolló en Alto Punino, donde, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se localizó un campamento en el que se incautaron dos fusiles, más de trescientas municiones, armas de nueve milímetros y prendas de uso militar, detalló el Ministerio Público, que señaló que la situación jurídica de los sujetos se resolverá en las próximas horas.

A los Comandos de la Frontera -que está entre los grupos declarados como terroristas por el presidente Daniel Noboa- se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo de 2025 en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo.

Según las autoridades ecuatorianas, los Comandos de la Frontera han establecido supuestamente vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente de Ecuador, para incursionar en territorio ecuatoriano en la minería ilegal, en enclaves como el de Alto Punino.

También este domingo, la justicia ecuatoriana condenó a trece años de cárcel por lavado de activos a catorce personas, entre ellas, Roberto Álvarez Vera (alías Gerente), considerado cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía indicó que en el caso denominado 'Comandos de la Frontera', que se adelanta contra diecisiete personas naturales y cinco jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, la justicia dictó diez años de prisión para Mentor A.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo recientemente que alías Gerente está en la lista de posibles extraditables a Estados Unidos.