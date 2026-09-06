Ecuador inicia el proceso de deportación de cuatro venezolanos por temas de seguridad

En el video se escucha a los extranjeros comentar sobre la ley, se ríen y uno de ellos señala: "Si me deportan, me vuelvo a venir y sigo siendo 'delivery'".

Este domingo, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, reprodujo ese video en su cuenta de X, seguido por otro en el que se ve a los cuatro hombres junto a la Policía de Migración.

El video, acompañado por la advertencia de Reimberg de que "nadie está por encima de la ley", termina con la aparición de la palabra 'Deportados'.

Una fuente del Ministerio del Interior indicó a EFE que los extranjeros están en el proceso de deportación "por amenaza o riesgo para la seguridad, adicionalmente, dos de ellos tampoco tenían ingreso al país por punto autorizado y otro no se había regularizado desde el 2018", como establece la ley.

"Tuvieron sus abogados, públicos y privados, se hizo la audiencia y el martes serán trasladados en un vuelo hacia Venezuela", precisó.

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Además puntualizó: "No están ni detenidos ni retenidos, están en el aeropuerto de Guayaquil en la sala de inadmitidos porque están dentro del proceso de ejecución de la deportación, su situación migratoria ya ha sido resuelta", señaló e indicó que los extranjeros están "con vigilancia y comida".

El pasado jueves, la Asamblea Nacional aprobó una ley que reforma la normativa vigente de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para incluir, entre otros temas, regulaciones al servicio de reparto a domicilio y el uso de vehículos de micromovilidad, como el escúter.

Con 87 votos afirmativos, el pleno legislativo dio paso a las reformas que incorporan medidas específicas para proteger a los trabajadores de reparto de comida o bienes de pequeño tamaño a casa, conocido como 'delivery', como la creación de un registro nacional de repartidores, en el que será obligatorio registrarse para prestar este servicio.

La normativa también establece responsabilidades para las plataformas digitales y fija estándares de seguridad, según indicó la Asamblea Nacional.

El proyecto aprobado debe ser analizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para su sanción u objeción, antes de ser publicado en el Registro Oficial.