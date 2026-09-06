El Gobierno de la RDC reduce a 12 los muertos en un incendio en la celebración de una boda

"Según el balance provisional elaborado por los servicios competentes de la ciudad, han fallecido doce personas, de las cuales siete son mujeres y cinco hombres", detalló en un comunicado a última hora del sábado el Ministerio congoleño de Comunicación y Medios.

"Cinco personas siguen hospitalizadas, mientras otras 21, después de ser estabilizadas, han recibido el alta para someterse a un control ambulatorio en las próximas 48 horas", añadió.

Mientras tanto, siguen las labores de identificación de los cadáveres, aseguró el Ejecutivo, al ofrecer su más sentido pésame a las familias de las víctimas.

El Gobierno aseguró que, tras esta "tragedia", ha instruido a todos los gobernadores provinciales del país a "realizar de inmediato inspecciones sistemáticas de las salas de fiesta y otros espacios utilizados para reuniones públicas y actividades de ocio".

"El Gobierno ha ordenado el cierre inmediato de cualquier establecimiento que no cumpla con las normas de seguridad y ha exigido el estricto cumplimiento de estas medidas", con el objetivo de reforzar "los mecanismos de prevención y control", indicó el comunicado.

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Para Kinsasa, en concreto, se espera un informe de implementación de estas órdenes en un plazo de quince días.

"Paralelamente, las autoridades competentes continúan sus investigaciones para determinar las circunstancias y causas del incendio, así como las responsabilidades derivadas", concluyó el Ministerio.

El incendio ocurrió la noche del viernes cuando la celebración se desarrollaba en una sala de fiestas llamada Panacée, en el primer piso de un edificio comercial en el bulevar Triomphal, una de las arterias de la capital congoleña.

La situación se vio complicada por las condiciones del espacio, que solo tenía una puerta de salida "aparentemente, demasiado estrecha para permitir la evacuación de un gran número de personas a la vez", según detalló a la prensa local el sábado el alcalde de la comuna (distrito) de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula.

Entonces, Nzindula cifró los muertos en 22, antes de la revisión del Gobierno congoleño.

En imágenes difundidas por la prensa congoleña, se pudo ver el local ardiendo y el edificio ennegrecido esta mañana, con parte de la fachada calcinada, así como las sillas y mesas redondas en su interior.