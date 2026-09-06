El Kospi surcoreano salta casi un 3,5 % por tecnológicas y pese a guerra en Oriente Medio

Veinte minutos después de la apertura, el indicador crecía el 3,3 %, ó 220,92 puntos, hasta los 6.908,13 enteros. El Kospi había subido el 1,64 % en la sesión previa.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, aumentaba el 1,18 %, ó 9,63 puntos, hasta las 823,13 unidades.

El crecimiento del parqué surcoreano se da después de que Irán afirmara haber atacado tres barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a tres embarcaciones vinculadas a EE.UU., en respuesta a las agresiones del Ejército estadounidense contra tres petroleros iraníes el pasado sábado.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics se elevaba poco más del 4 %, mientras que el gigante del sector SK hynix subía casi un 6 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, saltaba alrededor de un 5,5 %.

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En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor aumentaban cerca de un 2,5 %, y las de su empresa hermana Kia registraban un crecimiento aproximado de un 1 %.