El presidente libanés denuncia una "peligrosa escalada" de Israel contra el sur

El jefe de Estado afirmó que los bombardeos "van más allá" de las reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades y del acuerdo marco del pasado junio, al señalar que en esta ocasión han alcanzado instituciones del Estado y dependencias destinadas a atender las necesidades de la población, además de un hospital y centros de salud, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Aoun se refirió especialmente al ataque contra el edificio del Ministerio de Finanzas en Nabatieh, que sufrió importantes daños, y a la destrucción del Hospital Ghandour, y consideró que ambos hechos evidencian un patrón de ataques que se extiende más allá de supuestos objetivos militares.

Asimismo, el presidente libanés recordó un ataque previo contra un centro de Seguridad del Estado que causó víctimas mortales y sostuvo que la sucesión de bombardeos demuestra que las administraciones civiles y los centros sanitarios también están siendo afectados.

El presidente responsabilizó plenamente a Israel de la escalada y pidió a Estados Unidos y a la comunidad internacional que adopten medidas inmediatas para detener las violaciones y exigir responsabilidades a sus autores.

A pesar de los ataques, Aoun aseguró que el Líbano mantiene su compromiso con la preservación de su soberanía, la estabilidad del sur del país y la seguridad de sus ciudadanos.

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Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en ataques contra Nabatieh al Fawqa, la ciudad de Nabatieh, Arab Salim y Kafr Rumman.

Los bombardeos comenzaron alrededor de las 05:00 hora local (02.00 GMT) y afectaron viviendas y otras instalaciones.

En Arab Salim murieron dos personas y seis resultaron heridas, mientras que en Nabatieh al Fawqa un ataque destruyó una vivienda y dañó parte del antiguo Hospital Ghandour.

Israel afirmó que sus fuerzas respondían al lanzamiento de dos drones del grupo chií libanés Hizbulá contra soldados israelíes que operaban en la denominada "Zona de Seguridad" del sur del Líbano, y anunció que uno de ellos había sido derribado.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado 4.358 muertos en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.