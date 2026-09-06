Empieza reunión de Zelenski con emisarios de EEUU antes de otro encuentro con europeos

"Hemos comenzado las negociaciones", informó Zelenski en un mensaje en su cuenta oficial de Telegram.

Previamente había dicho a la cadena de televisión TSN que estaba prevista una primera sesión de trabajo entre el equipo estadounidense y el ucraniano y posteriormente otra con los socios europeos.

Su jefe de gabinete, Kirilo Budánov, explicó en Telegram que se trata de representantes de Francia, el Reino Unido y Alemania.

"Nos espera un día intenso y unas negociaciones importantes", señaló, y sostuvo que "todos juntos trabajamos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania".

Witkoff y Kushner, quienes la víspera estuvieron en el Kremlin para presentar a Vladímir Putin una propuesta para poner fin a la guerra, llegaron a Kiev en tren, porque "los rusos no permitieron que llegaran en avión, según Zelenski, pese a haber decretado un cese de los ataques contra la ciudad hasta el lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la estación ferroviaria de la capital ucraniana fueron recibidos por el equipo negociador ucraniano al completo.

Budánov, el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov, David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia, saludaron a Witkoff y a Kushner con abrazos.

Posteriormente, la comitiva estadounidense se dirigió a la Plaza Sofía, donde fue recibida por Zelenski, quien dijo a TSN que "llevábamos mucho tiempo esperando a Steve y Jared", mientras que Witkoff aseguró haber tenido "un excelente viaje" a Kiev.

Se trata de la primera visita del enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su yerno a Kiev desde que el inquilino de la Casa Blanca asumió su segundo mandato.

Hasta ahora los dos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú, pero no a la capital ucraniana, por lo que el propio Zelenski y su equipo se habían tenido que desplazar siempre a EE.UU. o a otros países.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.

No obstante, el diálogo de paz permanece estancado desde hace hace más de seis meses debido a la guerra de EE.UU. con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania.

"Estamos preparados para dialogar", escribió poco antes de la llegada de los emisarios Zelenski en sus redes sociales.

"Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno", recalcó.

Zelenski aseguró que las propuestas para una paz digna para Ucrania están preparadas y que ahora es "importante trabajar de manera coordinada, sustancial y realista".