Expresidente Koroma vuelve a Sierra Leona tras la retirada de cargos por traición en julio

Según informaron medios locales, el exmandatario sierraleonés fue recibido por miembros del Gobierno tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Freetown, la capital, acompañado por Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, país al que Koroma fue trasladado en 2024.

Su vuelta fue posible después de que la Fiscalía anunciara a mediados de julio en un comunicado la "suspensión" de los procedimientos penales contra él, sin explicar los motivos de esta decisión de archivar la causa.

El Ministerio Público afirmó entonces también que la fianza de Koroma quedaba "anulada con efecto inmediato", lo que abrió la puerta al regreso del exmandatario a Sierra Leona.

Koroma, de 72 años, estaba acusado de traición, encubrimiento de traición y otros delitos por su presunta implicación en los asaltos armados del 26 de noviembre de 2023 contra cuarteles militares y prisiones en Freetown.

Estos hechos fueron descritos por el Ejecutivo del presidente Julius Maada Bio como una intentona golpista, si bien Koroma siempre negó las acusaciones.

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Los ataques causaron más de veinte muertos y facilitaron la fuga de unos 1.890 reclusos mientras, posteriormente, las autoridades detuvieron a decenas de soldados en activo, retirados, policías y civiles, en lo que se convirtió en una de las mayores investigaciones penales de los últimos años en el país.

Al menos 27 militares fueron condenados por su papel en la asonada, incluido el exmilitar y guardaespaldas de Koroma, Amadu Koita, a quien la Fiscalía señaló como uno de los cerebros de la trama.

En enero de 2024, el Tribunal Superior autorizó a Koroma a viajar a Nigeria por motivos de salud y su traslado fue gestionado bajo la mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) con el fin de destensar el clima político mientras la causa seguía abierta.

Aunque la corte le autorizó inicialmente a viajar durante tres meses, Koroma acabó quedándose en Nigeria durante dos años.

El expresidente ya hizo una breve visita a Sierra Leona este julio, tras la retirada de los cargos, al ser invitado por el presidente Bio en el marco de la 69ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Cedeao.

El caso se desarrolló en medio de una persistente crisis política derivada de las elecciones presidenciales de junio de 2023, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición.

Esta fue la primera vez en la historia democrática de Sierra Leona, desde el fin de su guerra civil (1991-2002), que un exjefe de Estado ha sido procesado por traición.