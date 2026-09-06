Fiscalía halla con vida a estudiante ecuatoriana desaparecida en sur de Ciudad de México

En un comunicado, Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX) recordaron que la joven había sido vista por última vez el 26 de agosto en Coyoacán, también al sur de la ciudad, y su desaparición fue reportada ante las autoridades el 1 de septiembre.

A partir del reporte, la Fiscalía, la Comisión y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron la investigación con consultas en hospitales, albergues, refugios y otras instituciones, para dar con su paradero.

Además, las autoridades analizaron cámaras del sistema de vigilancia de la capital (C5) y videograbaciones particulares relacionadas con los lugares investigados.

En el proceso de búsqueda, también, se llevó a cabo una revisión oficial en el inmueble donde se hospedaba, en la alcaldía Coyoacán, donde fueron recabados indicios para su análisis y se contó con la participación de su familia y de colectivos civiles.

La Fiscalía CDMX explicó que este domingo, allegados de Jenny Kalindy recibieron de "manera anónima" información sobre un posible avistamiento en la zona de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

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El dato fue verificado y la CBP-CDMX se coordinó con la SSC para localizarla con vida.

"Jenny se encontraba desplazándose por su cuenta, desorientada y con necesidad de atención médica. La persona que reportó su desaparición y otros allegados estuvieron presentes al momento de su localización", apuntó la nota.

La joven recibió atención psicológica y posteriormente fue trasladada para su valoración y atención médica. La Fiscalía dijo que su vida no está en riesgo y, hasta el momento, "no existen elementos que indiquen que haya sido víctima de algún delito".

En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el hallazgo con vida de Jenny Kalindy se dio como resultado de las acciones y la coordinación interinstitucional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).