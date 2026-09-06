Gobierno investiga responsabilidades por brote de salmonela en Hospital General de México

En un comunicado, la dependencia señaló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud (SSa) explicó que la investigación se originó a partir de información en la que se reportó que médicos residentes presentaron síntomas gastrointestinales y que algunos requirieron atención hospitalaria.

Además, desde la apertura del expediente se ha solicitado información a distintas áreas del Hospital para conocer el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos realizados.

El pasado jueves, el Hospital General de México 'Dr. Eduardo Liceaga' informó de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonela que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el comedor institucional.

De ese total, 41 personas fueron hospitalizadas para vigilancia y tratamiento, aunque todas se encontraban estables y bajo atención médica

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud y el propio hospital, el evento fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se detectó un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

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En el comunicado de este domingo, Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que el pasado 4 de septiembre cumplió una "visita de verificación" para recabar documentación, testimonios y evidencia, así como revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

"El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones", apuntó la dependencia.

Además, señaló que la investigación se encuentra en "proceso de integración y permanecen pendientes resultados de laboratorio e información adicional".

"Hasta este momento no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de personas servidoras públicas"; sin embargo, el OIC en la SSa abrió un expediente en el que se "investigarán las probables responsabilidades de la persona moral que presta el servicio subrogado del comedor destinado a médicos residentes y, eventualmente, determinar las acciones correspondientes".

Por su parte, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, dijo en redes sociales que ordenó a la Dirección General de Epidemiológica, a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad.