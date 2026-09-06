Interpol alerta de que la explotación sexual infantil es una "creciente amenaza" global

En un comunicado, el brasileño Valdecy Urquiza, secretario general de Interpol, aprovechó la fecha para hacer "un llamamiento a reforzar los esfuerzos transfronterizos para proteger a las poblaciones vulnerables".

"El abuso y la explotación sexual de niños se encuentran entre los delitos más horribles y desafiantes para las fuerzas del orden", recalcó Urquiza en el mensaje.

La organización, con sede en Lyon (Francia), recordó que la base de datos de Interpol sobre Explotación Sexual Infantil (ICSE, en inglés) ha ayudado a identificar a 65.181 víctimas infantiles y 26.840 agresores en 75 países desde su lanzamiento en 2011, incluyendo a casi 5.800 víctimas infantiles identificadas en 2026, a fecha de 31 de julio.

"La explotación sexual infantil, la trata de personas, los ciberdelitos y el crimen organizado cruzan habitualmente las fronteras nacionales, por lo que el intercambio internacional de información y la acción coordinada de las fuerzas del orden resultan esenciales para proteger a las personas vulnerables y desmantelar las redes delictivas", recalca el comunicado.

En este 2026, el Día Internacional de la Cooperación Policial de este año gira en torno al tema 'Proteger frente a la vulnerabilidad: fomentar la confianza y la legitimidad de la labor policial'.