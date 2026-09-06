Israel actúa "un tanto irracional" frente a Gaza debido a las elecciones: Jared Kushner

"Simplemente ellos (Israel) celebran elecciones caóticas, y eso los vuelve un tanto irracionales en ciertos aspectos", agregó el yerno del mandatario Donald Trump.

Kushner, quien también ha sido enviado del Gobierno de EE.UU. para una hoja de ruta de paz en Gaza, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la capital ucraniana, de acuerdo a lo recogido por el medio Times of Israel.

Washington coincide con Israel en "el estado final para Gaza", aseguró Kushner, y enfatizó que su país está "decidido" y trabajando para superar los obstáculos políticos en la región.

Israel está a menos de dos meses de sus próximas elecciones legislativas, el 27 de octubre, cuando se escogerá el Parlamento unicameral del país (la Knéset).

Según el más reciente balance publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad de Gaza, 73.651 personas han muerto por fuego israelí en el enclave palestino desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta por los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos en territorio israelí.

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De este consolidado, 1.344 personas fallecieron desde el alto el fuego de octubre de 2025, un periodo en el que se han recuperado los cuerpos de 826 personas de entre los escombros. Sin embargo, Sanidad cree que quedan aún los restos de miles de personas sepultadas.