Israel ataca de nuevo el sur del Líbano y acusa a Hizbulá de enviar drones contra soldados

En un corto comunicado difundido en sus redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que "Hoy (domingo), terroristas de la organización Hizbulá lanzaron dos drones contra soldados de las FDI que operaban en la Zona de Seguridad en el sur del Líbano".

Los soldados "abrieron fuego y derribaron uno de los drones" sin que los militares reportaran heridos.

Las FDI agregaron que el hecho "constituye una flagrante violación por parte de la organización terrorista Hizbulá (...) En respuesta, las FDI está atacando en el sur del Líbano".

Los militares israelíes reiteraron -en su comunicación- que sus fuerzas seguirán operando en la zona libanesa "para eliminar cualquier amenaza contra civiles israelíes y soldados de las FDI".

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud libanés publicadas el pasado viernes, los ataques israelíes han causado la muerte de 4.353 personas y heridas en 12.323 más desde el pasado 2 de marzo -poco después del inicio de la guerra de Washington y Tel Aviv contra Teherán- aunque desde finales del pasado junio, cuando comenzaron las conversaciones directas entre el Líbano e Israel -mediadas por Estados Unidos- la violencia ha disminuido.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado el viernes la "conquista" de la cresta de Ali Taher, una elevación estratégica en la que, según Israel, el grupo Hizbulá tenía un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.