Israel mata a una niña de 8 años y a su padre en ataque aéreo al oeste de ciudad de Gaza

La menor, de nombre Wafaa Yousef Nabil Akila, cumplía 9 años el próximo 11 de noviembre; su progenitor, Youssef Nabil Rabah Akila, tenía 36 años.

Al citado centro médico también fueron evacuadas otras seis personas que resultaron heridas, dos de ellas se encuentran en estado crítico.

El ataque, según dijeron fuentes de Al Shifa a EFE, fue perpetrado por un avión de reconocimiento israelí -aeronaves habitualmente equipadas con cámaras, radares y sensores especiales para vigilar, fotografiar y recopilar información sobre actividades en el terreno- en las inmediaciones de la Torre Al Wehda, en el barrio Al Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza.

EFE consultó al Ejército israelí sobre este suceso, pero no ha aportado su versión por el momento.

De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego en la Franja, en la práctica violado a diario por Israel.

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Al remontarse al inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.

Por otra parte, anoche nueve gazatíes resultaron heridos también en la ciudad de Gaza tras recibir impactos de restos de un misil interceptor lanzado por error por Israel contra fuego del propio Ejército israelí.

Según informó el Ejército de Israel en un comunicado, un misil interceptor fue lanzado contra un "objetivo falso que posteriormente se identificó como fuego de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) proveniente de operaciones realizadas en el sur de la Franja de Gaza".