Japón amplía la alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra a isla al sur de Tokio

La JMA señaló que "la zona está registrando precipitaciones intensas sin precedentes" y que "las vidas corren un peligro inminente", por lo que "es necesario tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad personal", según un comunicado.

La primera ministra, Sanae Takaichi, compartió las advertencias de la JMA a través de un mensaje en su perfil de la red social X, donde agregó que el Gobierno está tomando medidas de gestión de crisis, en coordinación con las autoridades locales, "siempre bajo la premisa de priorizar las vidas humanas".

Esta misma mañana, se emitieron alertas por lluvias torrenciales para varias ciudades en las prefecturas de Chiba, Ibaraki y Fukushima (este).

En esta última, una persona fue hallada inconsciente en un vehículo sumergido en un paso subterráneo, recoge la cadena de televisión japonesa NHK.

Durante el fin de semana, la agencia emitió la alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra en la isla de Yakushima (prefectura de Kagoshima), por las lluvias resultado de la combinación de un frente otoñal y los efectos de la tormenta tropical Krovanh, que se encuentra sobre las islas del sur de Japón.