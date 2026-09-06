La banda brasileña Barão Vermelho repasó sus 45 años de historia en el Rock in Río

Pese a la persistente lluvia que ensombreció temprano la 'Ciudad del Rock' en la zona oeste de Río de Janeiro, el grupo brasileño, uno de los más emblemáticos de América Latina y de los más influyentes en el país, aprovechó sus mayores clásicos para impedir que el agua desanimara a los asistentes.

El grupo inició el concierto con 'Maior abandonado' ante un público aún reducido, pero, a los pocos, miles de personas fueron apareciendo, en su gran mayoría trajeadas con capas de lluvia y procedentes de los otros seis escenarios del festival, por lo que, cuando comenzaron a interpretar 'Pense, danse' el palco ya era bastante numeroso.

Fue el primer concierto multitudinario desde que los miembros originales de la agrupación, los mismos que se presentaron en 1985 en la primera edición del Rock in Río, volvieron a reunirse en marzo pasado para una serie de presentaciones.

Con el incombustible Roberto Frejat como vocalista y guitarra, Guto Goff en la batería, Mauricio Barros en los teclados y Dé Palmeira en el bajo, la banda contó con el refuerzo de Fernando Magalhães en la segunda guitarra, el único que no formaba parte del grupo en 1981, pero que ya es un viejo conocido de Barão Vermelho.

Y como no podía faltar, la agrupación rindió un homenaje a Cazuza, uno de los mayores ídolos del rock de Brasil, fundador de Barão Vermelho y que murió en 1990.

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Con la interpretación de varias de las canciones que Cazuza compuso para el grupo y proyecciones de antiguas presentaciones del cantante en las pantallas gigantes, los cuatro sobrevivientes recordaron a su entonces compañero y líder.

En el concierto de este domingo no faltaron los principales éxitos del grupo, como "Pro Dia Nascer Feliz", "Bete Balanço", "Por Você", "Maior Abandonado", "Todo amor que houver nessa vida" y "Puro Êxtase".

La de hoy fue la quinta presentación de Barão Vermelho en el festival de Río de Janeiro, lo que los convierte en uno de los grupos con más historia en el festival. Tras haber ofrecido dos conciertos en la primera edición del Rock in Río en 1985, la agrupación, con diferentes integrantes, volvió en 2001, 2013, 2024 y 2026.

La banda brasileña fue la primera en presentarse en el escenario principal del Rock in Río este domingo, en el que también son esperados Nelly, Black Eyed Peas y el DJ de música electrónica escocés Calvin Harris.

En su edición de este año, la undécima en Brasil, el Rock in Río contará con 190 presentaciones de unos 1.300 artistas, incluyendo 45 internacionales, en siete jornadas (4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre) y en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

El festival de este año fue abierto el viernes por la banda Foo Fighters y el sábado contó con el rock pesado de Avenged Sevenfold como principal atracción. El lunes las estrellas más esperadas son Elton John y Gilberto Gil.

Y para las tres jornadas de la próxima semana están programados, entre otros, Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin y Twenty One Pilots.

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro y este año llegó a su vigésima sexta edición, con once en Brasil, once en Portugal, tres en España y una en Estados Unidos.