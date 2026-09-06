La OPEP+ no cambia su producción tras meses de subidas y con problemas de exportación

La decisión de no tocar la producción para octubre ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó el Secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

De esta manera se interrumpe la estrategia de esos siete países de ir aumentando el bombeo para revertir gradualmente desde hace más de un año dos recortes voluntarios del bombeo que aplicaron en 2023 para apuntalar los precios del crudo por un total de 3,85 millones de barriles diarios (2,2 mbd y 1,65 mbd).

El último tramo de ese plan fue un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) que, pactado hace un mes, entró en vigor el 1 de septiembre y es idéntico al de los cinco meses anteriores.

Vigentes hasta el 31 de diciembre siguen las reducciones vinculantes del bombeo de todos los miembros de la alianza salvo Irán, Libia y Venezuela, adoptadas a fines de 2022, que suman 2 mbd.

"Los siete países participantes decidieron mantener para octubre de 2026 la producción requerida de septiembre de 2026", señaló la OPEP en un comunicado, en el que adelantó que la próxima reunión para evaluar la situación del mercado será el 4 de octubre.

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Varios de los 21 miembros de la alianza OPEP+ (once de la OPEP más otras diez naciones petroleras), siguen enfrentando problemas debido a las interrupciones del tráfico de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, o por los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas.

En su nota de hoy, la OPEP recuerda las cuotas de producción asignadas a cada uno de esos siete países y que, menos en los casos de Omán y Kazajistán, son superiores a su bombeo real del mes de julio.

Ese mes, último del que la OPEP ha dado datos, la producción conjunta de crudo de los 21 miembros de la alianza fue de 37,655 mbd, mejor que la del mes anterior pero aún un 10 % por debajo de la de enero, antes de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que provocaron la guerra.

Rusia, por ejemplo, bombeó casi un 4 % menos antes del comienzo de la guerra.

Todos los países de la OPEP en el Golfo Pérsico, los más afectados por la guerra y por los problemas de navegación en Ormuz, aumentaron en julio sus extracciones, pero siguen siendo inferiores a las de antes del conflicto.

La OPEP+ debe fijar las nuevas cuotas para cada país a partir del 1 de enero de 2027, que se espera se acuerden a finales del próximo mes de noviembre.

La creciente discrepancia entre las cuotas oficiales y el nivel real de las extracciones pesará en las difíciles negociación para fijar el nuevo reparto, lo que puede poner en riesgo la cohesión del grupo.

Tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en mayo pasado para ser libre de aumentar sus suministros, Irak reclama también una cuota mayor.

Además, la permanencia de Venezuela en la OPEP está en entredicho tras quedar bajo control de Estados Unidos gran parte de su producción petrolera.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada hoy por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras —entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán—, lo que dio origen a la alianza OPEP+.

El pasado mes de julio, la producción conjunta de los 21 países de la alianza fue de 42 mbd (crudo y otros hidrocarburos), lo que corresponde al 40 % de los aproximadamente 106 millones de barriles que la OPEP calcula consumirá el mundo cada día durante 2026.