La reserva de divisas de Japón registra en agosto su mayor caída tras intervención del yen

El Ministerio de Finanzas japonés indicó que el volumen de reservas se situó en 1,21 billones de dólares, lo que supone un descenso récord de 79.600 millones de dólares (unos 12 billones de yenes), o un 6,18 %, con respecto al mes anterior, la mayor disminución desde que hay registros comparables en el año 2000.

Esta caída, la cuarta mensual consecutiva, se debió a factores como la intervención cambiaria mediante compra de yenes y venta de dólares realizada conjuntamente por el Gobierno nipón y el Banco de Japón (BoJ) con Washington a finales de julio.

Por categorías, los valores extranjeros, incluidos los bonos del Tesoro de EE.UU., cayeron 87.773 millones de dólares con respecto al mes anterior, hasta situarse en 839.559 millones de dólares. Los depósitos bajaron 6.868 millones de dólares, hasta los 155.417 millones de dólares.

A finales de agosto, el Ministerio de Finanzas nipón confirmó que había utilizado 15,4 billones de yenes en una inesperada intervención conjunta con Washington en el mercado de divisas, que ayudó a que la moneda japonesa se apreciara desde mínimos en 40 años, cuando rozó las 164 unidades por dólar.

A pesar de la medida y en medio de una fuerte volatilidad, el yen se debilitó hacia las 160 unidades por dólar, antes de recuperarse a principios de septiembre en torno a los 155, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, animara al Banco de Japón (BoJ) a combatir la debilidad de la moneda.

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Si bien el Ministerio de Finanzas no reveló los detalles de la transacción, diversos analistas consideran probable que el Gobierno japonés haya vendido bonos del Tesoro estadounidense para obtener financiación en dólares para las operaciones de compra de yenes.