Libia anuncia el desmantelamiento de una "célula" responsable de ataques con drones

El GUN afirmó que, tras una "operación de seguridad e inteligencia de gran envergadura llevada a cabo por el Ministerio de Defensa", cinco personas "tanto libios como extranjeros" fueron detenidas, sin dar más detalles sobre los sujetos, que fueron implicados en los ataques con drones dirigidos contra depósitos de petróleo en Trípoli y Zawiya.

La cartera de Defensa subrayó que "frustró" otros planes que estaban a punto de ejecutarse, entre los que destacaba un "ataque contra la central eléctrica al sur de Trípoli, además de instalaciones vitales y figuras políticas, de seguridad y militares".

El GUN destacó que las agresiones no fueron incidentes "aislados o aleatorios" sino que son parte de un "plan de sabotaje" que dirigió sus ataques de "forma sistemática" contra servicios necesarios del país y reafirmó que estas detenciones no suponen "el final de la operación", sino el comienzo de un operativo con el objetivo de "desentrañar por completo los hilos de este complot y sus ramificaciones".

Libia vivió un ola de agresiones con drones que comenzó el pasado 9 de agosto con un ataque contra la sede la administración ferroviaria en Surman -una población adyacente a Zawiya-, que fue asaltada y sus dependencias interiores destruidas, informó la Municipalidad en un comunicado, sin detallar los métodos usados para el asalto.

El mayor de los ataques fue el de la refinería de Zawiya, que recibieron impactos de drones que provocaron un gran incendio que duró casi 20 horas.

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Apenas una hora antes, fue saboteada e incendiada la Compañía Telefónica de Libia en el oeste del país, lo que provocó la incomunicación de los usuarios y graves daños a la infraestructura, según explicó la empresa estatal en una nota difundida en redes sociales.

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas y se cobró la vida de al menos cuatro personas, además de dejar más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.

Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y numerosos heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste y Haftar del este.