Pakistán envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Nepal tras las inundaciones

"Por instrucciones del primer ministro, el Gobierno de Pakistán envió 100 toneladas de asistencia humanitaria a la República Federal Democrática de Nepal el 6 de septiembre de 2026 para apoyar los esfuerzos de socorro tras las recientes y devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.

La ayuda humanitaria se envió en un vuelo chárter desde Islamabad a Katmandú. El envío incluye tiendas de campaña, mantas, esterillas, kits de higiene y medicamentos para las comunidades afectadas, según precisó el ministerio.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, reafirmó a través de la red social X que su país "se solidariza con el Gobierno y el pueblo de Nepal" y aseguró que están listos para ofrecer todo el apoyo posible.

Este apoyo llega en un momento crítico para Nepal; la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) sitúa el balance oficial en 1.341 víctimas mortales y 4.996 desaparecidos, entre los que figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros (incluidos dos españoles).

Por su parte, en la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, se registran 43 fallecidos y 519 desaparecidos.