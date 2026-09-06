Perú instala el primer retén perimétrico a cargo de militares en la cárcel de Trujillo

El ministro peruano de Defensa, Rafael Belaunde, viajó a la ciudad de Trujillo para supervisar la instalación de equipos de inspección y detección en el penal El Milagro de esa localidad, una de las cinco cárceles declaradas el sábado en emergencia para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad.

"Estos son equipos de ondas milimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería", declaró Belaunde a la prensa en el Grupo Aéreo Nº 8 antes de partir a Trujillo.

Los equipos fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Defensa y serán destinados a fortalecer las labores de control y seguridad exterior en el establecimiento penitenciario.

En ese sentido, el penal Trujillo Varones 'El Milagro' será el primero en implementar un retén perimétrico a cargo de personal militar, que cumplirá funciones de vigilancia externa en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), resaltó el ministerio de Defensa.

El violento secuestro del empresario de oro Jenss Lara y el homicidio de sus cuatro acompañantes fue el más reciente episodio del crimen organizado en la ciudad de Trujillo, atribuido por las autoridades a la banda criminal Los Pulpos en una aparente disputa con otros grupos vinculados a los delitos de extorsión y sicariato.

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Lara fue liberado el lunes pasado, tras el presunto pago de un rescate, y Belaunde anunció, desde Trujillo, la captura de los supuestos atacantes, a pesar de que sus familiares han presentado indicios de que no son los delincuentes buscados.

El ministro también informó sobre la captura en Bolivia del cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Cruz, quien era buscado por la PNP por una condena previa por homicidio y delitos de organización criminal.

Belaunde aclaró este domingo que la visita que hizo a los detenidos en Trujillo, antes de ser interrogados por la Fiscalía o la PNP, no significa que haya cometido ninguna intromisión o ilegalidad, sino que su interés fue conocer su estado de salud.

"Le puede parecer poco atinado, poco conveniente, pero mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, nada más que eso, pero no hay ninguna intromisión tal como lo ha declarado el fiscal de la Nación", expresó el ministro sobre las críticas respecto a su papel en el operativo policial.

Los cinco penales declarados en emergencia albergan cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales, los que presuntamente sigue dirigiendo sus operaciones desde la cárcel.