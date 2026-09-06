Portugal empieza a recopilar datos biométricos de ciudadanos fuera de la UE en aeropuertos

A partir de hoy, el sello en el pasaporte se sustituye por el registro de datos biométricos, con una la fotografía y las huellas dactilares, lo que permite "reforzar el control y la seguridad de las fronteras externas de la Unión Europea", defendió el Gobierno luso.

Para reducir posibles retrasos, se han reforzado los medios tecnológicos y los recursos humanos en las fronteras, aunque las autoridades recomendaron a los pasajeros que lleguen al aeropuerto con mayor antelación, a fin de tener en cuenta el tiempo adicional que puedan requerir estos trámites.

"No podemos decir que las limitaciones están todas resueltas, pero mejoramos mucho, muchísimo en el desempeño de nuestros aeropuertos, en particular en aquellos que tienen más presión, como el de Lisboa, Faro y Oporto", dijo el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, citado en redes sociales por el Ejecutivo.

En los primeros meses de implementación en el país el nuevo sistema de migración para los ciudadanos de fuera de la zona Schengen generó caos en los aeropuertos portugueses: en varias ocasiones se registraron retrasos y largas filas de espera para entrar al país, que, según medios, llegaron hasta las 6 horas.

De hecho, el Gobierno lo suspendió durante varios meses en el aeropuerto de Lisboa en diciembre de 2025 para hacer frente a la situación.