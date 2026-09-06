República Dominicana registra una inflación interanual de 5,13 % en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,38 % en agosto de 2026, que responde principalmente al aumento de precios de la educación, muebles y artículos para el hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, transporte, restaurantes y hoteles.

En especial, la educación aumentó un 2,72 % los precios, como resultado del incremento de las tarifas de los colegios privados y universidades en el inicio del año escolar, así como el aumento en libros y transporte escolar.

También aumentaron un 0,45 % los precios de los muebles y artículos para el hogar, derivados del incremento del coste al consumidor de los productos de limpieza y conservación del hogar.

El índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó en agosto un 0,42 %, principalmente por los incrementos de precios en las patatas, el pollo fresco, el arroz, el agua purificada, las hortalizas frescas, los guandules verdes, los refrescos y las chinolas.

En cuanto a la inflación subyacente, el indicador registró en agosto un aumento mensual de 0,40 % respecto al mes anterior, y una tasa interanual de 4,76 %, permaneciendo dentro del rango objetivo establecido por la autoridad monetaria.

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El Banco Central destacó que la inflación subyacente permite evaluar con mayor precisión la tendencia de los precios, al excluir productos y servicios de alta volatilidad, como algunos alimentos, combustibles, tarifas reguladas, transporte, bebidas alcohólicas y tabaco.