Sheinbaum: aspiramos a una buena relación con EE.UU. de cooperación, pero no subordinación

En su gira por el país para rendir cuentas por los dos años de su gobierno, que se cumplen el 1 de octubre, Sheinbaum habló de la bilateral con su vecino del norte, desde la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos.

En su discurso Sheinbaum recordó que "ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos” con los presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln, entre Lázaro Cárdenas y Franklin Roosevelt, y con López Obrador y Trump.

"En el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente López Obrador. Y es a lo que aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca", dijo Sheinbaum a su audiencia en el acto celebrado en la Explanada de los Héroes, conocida como Macroplaza, de. Monterrey.

"Esa es la esencia de las y los mexicanos. Y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora, que (septiembre) es el mes de la patria", añadió la mandataria.

En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo inició el levantamiento armado para proclamar la independencia de España, una fecha histórica para el país.

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El pasado 1 de septiembre, durante su segundo informe de Gobierno, Sheinbaum aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un "entendimiento" en materia de seguridad y comercial, mientras ambas naciones avanzan en la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

“La relación con el gobierno de Estados Unidos ha tenido sus dificultades, pero hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, declaró sin mencionar explícitamente al presidente Trump.

Sheinbaum destacó los acuerdos de colaboración alcanzados con Estados Unidos, sustentados en los principios de “respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

“Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, agregó.

Washington ha elevado la presión sobre México en la lucha contra el narcotráfico, especialmente después de la acusación de vínculos contra el crimen organizado contra el gobernador con licencia de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos cargos del estado, algo que Sheinbaum ha rechazado por considerar que no se han aportado pruebas suficientes.