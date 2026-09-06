Suben a 25 los muertos al caer un autobús con estudiantes por un precipicio en Cabo Verde

En su declaración a una cadena de televisión local pública TCV, compartida en su página de la red social Facebook, el presidente del país, José María Neves, afirmó que "es necesario brindar consuelo y apoyo psicológico a todas las familias de los 25 fallecidos".

Neves -que, según la Presidencia, se desplazó a la isla afectada este domingo- tildó los hechos de "inmensa tragedia", al destacar que se trataba de "jóvenes y adolescentes" y que se debe dar "asistencia" a los familiares de las víctimas y a todos los afectados, además de "investigar las causas".

Medios locales reportaron también esta cifra y señalaron que el vehículo transportaba a 32 personas cuando sucedió el siniestro, al detallar que al menos siete fallecidos fueron ya enterrados durante la madrugada mientras el resto debían recibir sepultura este domingo.

Diecinueve niños y adolescentes -ocho niñas y once niños- fueron atendidos, según la prensa caboverdiana, en los servicios de urgencia del Hospital Regional de San Francisco de Asís, donde cinco víctimas sucumbieron a sus heridas, "todas ellas con traumatismo craneoencefálico", según precisó el director médico del centro, Dionísio Semedo.

Según Semedo, las víctimas tienen edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años y presentan politraumatismos, con lesiones principalmente en las extremidades inferiores, mientras se siguen realizando exámenes para descartar otras complicaciones derivadas.

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Dos adolescentes se encuentran en estado crítico, con riesgo de muerte, mientras estaba prevista la llegada este domingo de un equipo médico a la isla de Fogo para reforzar la respuesta del hospital, a la que se unieron incluso médicos que estaban de vacaciones y de clínicas privadas.

El responsable médico alertó, sin embargo, de que puede que algunos heridos necesiten ser evacuados al Hospital Universitario Dr. Agostinho Neto en la capital del país, Praia, que se encuentra en la isla de Santiago.

A través de la página de Facebook del presidente Neves, las autoridades informaron sobre la declaración de dos días de "duelo nacional" en memoria de las víctimas.

El accidente se produjo a última hora de la tarde del sábado en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe.

El autobús se salió de la carretera, cayó en un precipicio de cerca de treinta metros de altura y acabó en un barranco rocoso y de difícil acceso.

Aunque en el autobús viajaban alumnos de secundaria, el delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, precisó que no se trataba de una iniciativa escolar, sino de una salida anual que solía organizar durante el curso el conductor del autobús, que se encuentra entre los muertos.

Aún no se conoce la causa del siniestro.

La isla de Fogo es una de las diez que componen Cabo Verde -además de varios islotes- y constituye casi en su totalidad un volcán activo, cuyo punto más elevado, el conocido como Pico de Fogo, se sitúa a 2.829 metros por encima del nivel del mar, haciendo de la isla la más alta del archipiélago.