Suben a 43 los muertos por la riada en Tíbet mientras 519 siguen desaparecidos

Las cifras, actualizadas hasta las 18:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, suponen doce fallecidos más y doce desaparecidos menos que en el anterior recuento de las autoridades chinas, que situaba el balance en 31 muertos y 531 personas sin localizar.

Las autoridades precisaron este domingo que, tras sucesivas verificaciones, entre los desaparecidos continúan figurando 261 extranjeros de 23 países, cuya información ha sido comunicada a las respectivas embajadas en China, informaron hoy medios estatales.

Entre ellos figura uno de los dos ciudadanos españoles que constan también como desaparecidos en Nepal, según confirmaron esta semana a EFE fuentes diplomáticas, por lo que se trata de dos españoles desaparecidos en total y no de tres.

Más de 2.500 efectivos participan en las operaciones de búsqueda, que han incluido 24 vuelos de helicóptero y más de un millar de vuelos de drones, mientras dos personas han sido rescatadas con vida y se han recuperado 993 efectos personales.

Los equipos de emergencia lograron el pasado miércoles restablecer el acceso por carretera al núcleo de la zona afectada, después de que la destrucción de vías, los desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios dificultaran durante días las labores de rescate.

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La riada, desencadenada por un enorme desprendimiento de hielo y roca en Nepal, generó una masa de agua, lodo y escombros que golpeó ambos lados de la frontera y destruyó el paso que conecta Nepal con Gyirong.

En Nepal, el último balance oficial sitúa en 1.341 los cuerpos y restos humanos recuperados y en 4.996 las personas todavía sin localizar, entre ellas alrededor de 589 extranjeros.

Los últimos recuentos separados de Nepal y China elevan así el balance de la catástrofe a 1.384 muertos y 5.515 desaparecidos.