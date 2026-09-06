Ucrania reanuda ataques masivos contra Rusia a la espera de llegada emisarios de EE.UU.

Según el parte del Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones enemigos, cinco veces más que la jornada anterior. Fueron atacadas hasta catorce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Además, según el canal de Telegram Astra, aparatos no tripulados provocaron un incendio en una refinería de la petrolera Rosneft, la mayor del país, en la región de Riazán, que se encuentra a menos de 200 kilómetros de Moscú. El gobernador, Pável Málkov, confirmó el incendio en una de las empresas de la región, sin especificar.

Dicha refinería es considerada una de las más grandes de Rusia con una capacidad de procesamiento de casi 17 millones de toneladas anuales. Produce gasolina, gas licuado y queróseno para aviones, entre otras cosas.

Mientras, tres personas han muerto en las últimas 24 horas en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada por la guerra, en los más de cien ataques con obuses y drones por parte del ejército ucraniano, según las autoridades.

A su vez, siete trenes con pasajeros tuvieron que ser detenidos después de que los fragmentos de un dron impactaran en la locomotora de un tren en la región sureña de Rostov, según confirmó el gobernador Yuri Sliusar. Como resultado de los ataques, cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas menores.

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Rusia y Ucrania acordaron el sábado cesar los ataques contra las respectivas capitales durante 72 horas, coincidiendo con la presencia de los mediadores de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes deben mantener consultas hoy, domingo, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según el Kremlin, la reunión mantenida el sábado con Putin fue "oportuna" y Moscú mantiene su compromiso con EE.UU. de buscar conjuntamente una salida negociada al actual conflicto.

Además, confirmó, como había adelantado el presidente de EE.UU., Donald Trump, que los emisarios presentaron una propuesta para avanzar en el arreglo pacífico, aunque ninguna de las partes llegó a desvelar cuáles eran esas ideas.

Eso sí, Putin aseguró a sus interlocutores que el ejército ruso logrará "los objetivos marcados" en el marco de su campaña militar y les recordó los "auténticos éxitos" de sus tropas en el frente.

Los expertos independientes consideran que Rusia ha logrado acelerar su ofensiva en el Donbás en las últimas semanas, pero descartan que pueda hacerse con todo ese territorio antes de la llegada del crudo invierno.