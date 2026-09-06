Ultraderechista AfD vence en Sajonia-Anhalt y queda al borde del Gobierno, según sondeos

Según los sondeos a pie de urna del instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, AfD habría obtenido entre un 44 % y un 44,5 %.

La ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo un 18,5 %, según ambos sondeos.

La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al quedar entre un 9 % y un 9,5 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,5 % de acuerdo con ambas encuestas, que veían al Partido Socialdemócrata de Alemania entre un 8 % y un 9 %

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al Partido Socialdemócrata (SPD), no superaron la barrera del 5 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 % y un 5 %.

Los socialdemócratas obtuvieron entre un 8,2 % y un 9 %.

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La entrada o no de BSW en el parlamento regional será clave, dado que, en caso de que su porcentaje de voto esté por debajo del 5 %, AfD podría gobernar con mayoría absoluta con un número de diputados que podría llegar a ser de hasta 43 en una cámara de 83 diputados, según los datos de Infratest dimap.

La participación en las elecciones fue de niveles récord, al llegar al 76,5 %.

Hasta la fecha, la mayor participación en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt se había producido en 1998, ocho años después de la Reunificación de 1990, cuando el 71,5 % del cuerpo electoral compareció ante las urnas.