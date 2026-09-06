Un nuevo episodio de calor deja temperaturas inéditas para septiembre en el sur de Francia

De acuerdo a los datos provisionales recopilados por el servicio público Météo-France, el sábado durante la tarde se registraron hasta 39,4 grados en Perpiñán (sur), un valor nunca visto para el mes de septiembre en la zona.

También se vieron temperaturas inéditamente altas para esta época del año en Narbona (37,8 grados), Nîmes (37 grados), o Bormes-les-Mimosas (38,1).

En la jornada del viernes, el termómetro ya se había situado en niveles sin precedentes en puntos del sur de Aquitania, Occitania y el valle del Ródano, con la máxima (40,2 grados) anotada en Céret (Pirineos Orientales), informó el organismo meteorológico francés.

Este domingo, este episodio de calor que comenzó el jueves pasado -Météo-France no lo cataloga como "ola"- prosigue y provocará un aumento del mercurio en la mitad norte del país, que no obstante se ve mucho menos afectada por este fenómeno.

Se prevé que el calor intenso se extienda hasta Bretaña, Normandía e Isla de Francia (la región donde se encuentra París), donde se esperan temperaturas de entre 30 y 32 grados.

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Este verano meteorológico hubo en Francia 53 días en tres olas calor, lo que significa un récord desde que comenzaron los registros en 1900.