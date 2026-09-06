Wenders aclara la polémica de la Berlinale: Los cineastas somos el antídoto a la política

"Los cineastas somos lo contrario de los políticos. Tenemos empatía. La política funciona sin empatía. Nosotros tenemos una forma de trabajar muy diferente. No trabajamos con la mentalidad de los políticos. Trabajamos con la mentalidad de personas empáticas", dijo en la Mostra de Venecia.

Wenders presenta fuera de competición 'From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor', un documental en 3D sobre el trabajo de ese arquitecto suizo.

En la pasada edición de la Berlinale, en la que ejerció como presidente del jurado, se le criticó duramente por afirmar "No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito".

En esa intervención ya había afirmado que los cineastas son "el contrapeso de la política", pero tanto a Wenders como al festival alemán se les reprochó rehusar pronunciarse sobre la geopolítica actual, especialmente sobre Gaza.

Los cineastas "estamos interesados en cambiar las cosas. La política está interesada en confirmar lo que ya existe, y eso es lo que dije. Y se citó como: 'Tenemos que mantenernos al margen de la política', cuando claramente eso no fue lo que dije, porque no es lo que estoy diciendo ahora, y entonces dije exactamente lo mismo", aclaró este domingo.

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El realizador de títulos como 'Paris, Texas' (1984) o 'El cielo sobre Berlín' (1987) incidió en que los cineastas tienen "una mentalidad diferente a la de los políticos" y no deberían trabajar con la mentalidad de estos: "Nosotros trabajamos con un conjunto de reglas diferente".

"Espero que no me citen incorrectamente diciendo que tenemos que mantenernos al margen de la política, porque nosotros hacemos precisamente lo contrario", concluyó el director, de 81 años, nominado tres veces al Óscar al mejor documental por 'Pina', 'Buena Vista Social Club' y 'La sal de la tierra', y a mejor filme extranjero por 'Perfect Days'.