Zelenski se reúne con su equipo a la espera de los emisarios de Trump en Kiev

En la reunión preparatoria participaron el jefe de gabinete, Kirilo Budánov, el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov, y David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, entre otros.

"Estamos preparados para dialogar", escribió Zelenski en sus redes sociales.

"Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno", recalcó.

Zelenski aseguró que las propuestas para una paz digna para Ucrania están preparadas y que ahora es "importante trabajar de manera coordinada, sustancial y realista".

Tras pasar por Moscú, Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, llegarán este domingo a Kiev, en su primera visita a la capital ucraniana desde que el inquilino de la Casa Blanca iniciara su segundo mandato.

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La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.

No obstante, el diálogo de paz permanece estancado desde hace hace más de seis meses debido a la guerra de EE.UU. con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania, tal y como dijo en mayo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuando dijo en mayo que Washington "no estaba interesado en un ciclo interminable de reuniones que no conduzcan a nada".

Sí dijo que, una vez haya perspectivas de un diálogo "constructivo y productivo", Washington estará encantado de retomar el intento de mediación.