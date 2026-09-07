Aeroméxico ampliará su red europea con dos nuevas rutas directas a París y Milán en 2027

La ruta Guadalajara-París comenzará el 13 de abril de 2027 con tres frecuencias semanales, según detalló la aerolínea en un comunicado, lo que supone la segunda conexión sin escalas de la compañía entre la ciudad mexicana de Guadalajara y Europa, después del servicio diario a Madrid.

Con esta incorporación, Aeroméxico operará 13 vuelos semanales entre México y París durante el verano de 2027, al sumar las frecuencias desde Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, lo que supondrá su mayor oferta histórica hacia la capital francesa.

La empresa confirmó además que el vuelo directo Ciudad de México-Milán iniciará operaciones el 28 de marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales, los martes, jueves, sábados y domingos.

Milán se convertirá en el segundo destino italiano de Aeroméxico, junto con Roma. Entre ambas rutas, la compañía ofrecerá 10 vuelos semanales entre Ciudad de México e Italia.

Con los dos nuevos servicios, la aerolínea prevé operar en 2027 siete destinos mediante once rutas.

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La oferta superará los 75 vuelos semanales en cada dirección en verano, de acuerdo con el comunicado.

"Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico", afirmó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de la compañía, quien sostuvo que las nuevas conexiones ampliarán las opciones para los pasajeros y reforzarán la red transatlántica.

Aeroméxico señaló que los vuelos permitirán conexiones a través de SkyTeam hacia destinos de Europa, África, Medio Oriente y Asia.

El vuelo Guadalajara-París saldrá de la ciudad mexicana a las 13:55 horas (19:55 GMT) y llegará a las 09:25 horas (15:25 GMT) del día siguiente; el regreso partirá de París a las 11:40 (17:40 GMT) y aterrizará en Guadalajara a las 16:10 (22:10 GMT).

En la ruta Ciudad de México-Milán, las salidas serán a las 22:25 horas (04:25 GMT), con llegada a las 18:20 (00:20 GMT) del día siguiente, mientras el trayecto de regreso despegará de Milán a las 23:05 (05:05 GMT) y llegará a México a las 04:00 (10:00 GMT) del día siguiente.