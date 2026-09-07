AfD tiene encargo de gobernar en Sajonia-Anhalt, admite líder de partido de Merz en región

"No tenemos encargo de formar Gobierno. El encargo de formar Gobierno lo tiene la AfD", dijo Schulze en una comparecencia conjunta en Berlin con el canciller y jefe de la CDU, Friedrich Merz.

La AfD tuvo una victoria arrasadora en Sajonia-Anhalt, aunque no alcanzó su objetivo de lograr la mayoría absoluta.

La formación ultraderechista alcanzó el 43,8 % de los votos frene el 17, 2 % de la CDU, el 9,3 % del Partido Socialdemócrata (SPD), el 8,9 % de Los Verdes, el 8,6 % de La Izquierda y el 5,3 % de la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW).

Schulze admitió que el resultado es algo que ocupará al partido en los próximos días y que tendrá que analizar las consecuencias con los órganos regionales de la agrupación y con el grupo parlamentario.

El 17,2 % logrado por la CDU el domingo es el peor resultado histórico de los democristianos en la región de Sajonia-Anhalt.

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Hasta el domingo, el peor resultado de la CDU en este estado federado era el 22 % conseguido en 1998, año en que ganó el SPD con un 35,9 %.

Sajonia-Anhalt ha estado en manos democristianas desde 2011, año en que tomó las riendas de la región Reiner Haseloff, quien fue primer ministro de este estado federado hasta el pasado mes de enero, cuando dejó el timón político en manos de Schulze.