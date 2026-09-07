Mundo
07 de septiembre de 2026 a la - 11:55

AI critica la condena a 13 años de cárcel de opositor y defensor de derechos azerbaiyano

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Moscú, 7 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) criticó este lunes la condena a 13 años de cárcel en Azerbaiyán de Anar Mamedli, conocido defensor de derechos del país caucásico que durante más de dos años se encontraba en prisión preventiva.

Por EFE

"Anar Mamedli fue condenado a trece años de prisión por 'crímenes' que no cometió", señaló en un comunicado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Según la ONG, el juicio al que fue sometido el opositor era "injusto" y demostró la mano dura de las autoridades con sus críticos.

La Fiscalía del país caucásico acusaba a Mamedli, director del Centro de Control de Elecciones y Educación Democrática, de "contrabando de divisas", "lavado de dinero", "evasión de impuestos" y otros delitos.

En febrero de 2024, antes de unas elecciones presidenciales anticipadas en Azerbaiyán, que fueron boicoteadas por la oposición, Mamedli lamentó que los ciudadanos no tuvieran una alternativa real a la hora de apoyar una opción política u otra.